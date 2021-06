Medial gesehen scheine ohnehin wichtiger, dass DiDis Börsengang der größte eines chinesischen Unternehmens sei, seit Alibaba den Sprung aufs New Yorker Parkett gewagt habe. Ob dieser Umstand tatsächlich so wichtig sei, möge jeder Anleger für sich selbst entscheiden.



Die Kernfrage: Was sei für Anleger beim IPO von DiDi drin? Das Angebot sei dem Vernehmen nach mehrfach überzeichnet gewesen, das spreche zusammen mit aggressiven Kaufempfehlungen von Aktienexperten wie Jim Cramer für zunächst steigende Kurse.



Was die Frage betreffe, ob DiDi ein gutes Investment sei, bleibe "Der Aktionär" skeptisch. Ein Blick auf vergleichbare Firmen, die Peer-Group, spreche eher gegen nachhaltig hohe Gewinne für Retail-Investoren (sofern sie nicht eine Zuteilung erhalten hätten). Bei Uber etwa betrage die Performance seit dem IPO (Eröffnungspreis) magere 10 Prozent, bei Lyft minus 35 Prozent.



Der Markt für derlei Angebote möge wachsen, doch der Konkurrenzdruck sei knüppelhart und die Arbeitsbedingungen der Fahrer würden immer wieder für negative Schlagzeilen sorgen. Hinzu komme bei DiDi, dass die KP die Dominanz des Unternehmens skeptisch sehe - Erinnerungen an Alibaba und dessen Streit mit den Wettbewerbshütern würden wach.



Das IPO von DiDi falle in die Kategorie: könne klappen, müsse aber nicht. Anleger müssen abwägen, ob ihnen der mediale Rummel das Risiko eines Einstiegs in der Eröffnung wert ist, so Martin Weiß von "Der Aktionär". Die Erfahrung in der Branche zeige: Vorsicht sei angebracht. Im Zweifelsfall sollten Investoren einfach die Show zur Wochenmitte genießen, die sei umsonst. (Analyse vom 30.06.2021)



Vom Tellerwäscher zum Millionär? Pah, wie amerikanisch. Der Chinese Will Wei Cheng habe es vom Fuß-Masseur zum Milliardär gebracht - zumindest, wenn sein Uber-Klon DiDi Global heute an der Wall Street so erfolgreich wie erwartet an die Börse stürme. Die Nachfrage nach dem IPO sei riesig, es gebe nur einen kleinen Haken.Hier ein schneller Überblick für Zahlen-Fans:Das sei viel Holz für ein Unternehmen, das zwar rasant wachse und den Umsatz 2020 auf 21,6 Milliarden Dollar habe steigern können, dabei jedoch 1,6 Milliarden Dollar verbrannt habe. Erst mit den Q1-Zahlen sei DiDi der Sprung in die Gewinnzone gelungen.