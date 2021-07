Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DiDi Global-Aktie:



NYSE-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

15,53 EUR -5,30% (02.07.2021, 22:10)



ISIN DiDi Global-Aktie:

US23292E1082



WKN DiDi Global-Aktie:

A3CTLG



NYSE-Symbol DiDi Global-Aktie:

DIDI



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) ist ein chinesischer Fahrdienstvermittler. (06.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) unter die Lupe.Das Vorgehen chinesischer Behörden gegen den Fahrdienstleister DiDi Global habe den Aktienkurs des Unternehmens bereits am Freitag belastet. Nach der Löschung aus den chinesischen App-Stores am Wochenende werde am Dienstag ein regelrechter Abverkauf erwartet. Und auch weitere Unternehmen stünden im Visier der Aufsichtsbehörden.Die Anordnung zur Löschung dürfte zu erheblichen Kursverlusten bei DiDi Global führen, wenn der Handel in den USA am Dienstag wieder aufgenommen werde. Vorbörslich stehe die Aktie mehr als 20% im Minus.Ebenfalls untersucht würden Kanzhun, der Betreiber von Chinas größter Job-Plattform, und Full Truck Alliance, ein Uber-ähnliches Logistik-Start-up. Auch dort stehe der Vorwurf von Verstößen bei der Sammlung und Nutzung von persönlichen Daten im Raum. Beide Unternehmen hätten erst im Juni ihr IPO in den USA gefeiert.Alleine in diesem Jahr hätten chinesische Unternehmen mit ihren US-IPOs über 15 Mrd. USD eingesammelt. Laut Bloomberg hätten bislang bereits 34 Unternehmen, die ihren Sitz in China bzw. Hongkong hätten, für 2021 ihren Börsengang in den USA angekündigt, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2021)