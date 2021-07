Börsenplätze DiDi Global-Aktie:



8,87 EUR +10,32% (28.07.2021)



US23292E1082



A3CTLG



DIDI



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) ist ein chinesischer Fahrdienstvermittler. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es bleibe wild: Erst seit Ende Juni werde der chinesische Fahrdienstleister an der Börse gehandelt. Kurz nach dem IPO in den USA habe die Internetaufsichtsbehörde in China die Löschung der DiDi-App in den heimischen App-Stores angeordnet. Der Aktienkurs sei eingebrochen. Jetzt deute sich erneut eine spektakuläre Entwicklung an.Vor Beginn des US-Handels steige der Kurs des chinesischen Fahrdienstleisters heute prozentual zweistellig. Hintergrund dürfte ein Bericht (Englisch, Bezahlschranke) des "Wall Street Journal" sein. Demnach gebe es Insidern zufolge Überlegungen, DiDi wieder von der Börse zu nehmen. Damit könnten die chinesischen Behörden besänftigt werden, die DiDi bereits vor dem IPO zur Verschiebung des Börsengangs geraten haben sollten.DiDi sei heute zunächst auf 11,73 Dollar gestiegen. Aus charttechnischer Sicht sei die Aktie damit in einem neutralen Bereich angelangt. Erst mit Erreichen von 13,50 Dollar wäre mit einer dynamischen Fortsetzung des Anstiegs zu rechnen. Die weitere Entwicklung werde aber vor allem davon abhängen, ob DiDi tatsächlich von der Börse genommen werde. Angesichts des bisherigen Kursverlaufs könnten Anleger wohl höchstens mit einem Angebot auf IPO-Niveau rechnen. Platziert wurden die Anteilsscheine von DiDi Global damals zu je 14 Dollar, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link