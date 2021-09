Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit der Bundestagswahl am 26. September geht in Deutschland eine politische Ära zu Ende, so die Analysten der Helaba.Selten seien die Spannung und damit die Unsicherheit vor einer Bundestagswahl so groß wie diesmal gewesen. So sei kurz vor dem Urnengang noch eine ganze Reihe von Koalitionen im Bereich des Möglichen. Die große Zeit der Stammwähler scheine zwar schon lange vorbei. Geradezu dramatische Veränderungen in den Wahlumfragen der letzten Monate würden aber widerspiegeln, wie stark die Wählerbeweglichkeit zuletzt nochmals zugelegt habe.So offen wie der Wahlausgang dürfte auch nach Auszählung der Stimmen die künftige Regierung sein. Jamaika, Ampel, R2G, Deutschland-Koalition - alle diese Konstellationen könnten weiter im Rennen bleiben. Wie lange sich dann Sondierungs- und Koalitionsgespräche bis zum erfolgreichen Abschluss eines Koalitionsvertrags hinziehen könnten, habe die letzte Bundestagswahl am 24. September 2017 gezeigt: Erst am 14. März 2018 sei Angela Merkel wieder zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Nicht nur für die Börsianer wäre eine erneut sehr lange Phase der Unsicherheit wenig erfreulich. Vielfältige Herausforderungen für die künftige Bundesregierung wie Klimawandel, Digitalisierung, Sicherung der Rentenversicherung oder Fachkräftemangel würden eigentlich keinen monatelangen Stillstand zulassen. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe übrigens damals zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen am 2. Februar 2018 wieder genau auf dem Stand vor der Bundestagswahl gelegen und habe danach bis zur Kanzlerinnenwahl 2,8% verloren. (24.09.2021/ac/a/m)