Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell deutlich tiefer bei 28.277 Punkten (-1,28%).



Der Chip-Mangel und der damit einhergehende Produktionsausfall habe bei der Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000)-Fahrzeugtochter Mercedes-Benz den Absatz in Q2 behindert. Auch im zweiten Halbjahr werde sich dies negativ auf den Absatz auswirken, habe der Autobauer mitgeteilt. In Q2 habe Mercedes weltweit 581.201 Fahrzeuge und damit 27% mehr ausgeliefert als im Vorjahresquartal, welches unter den Corona-Beschränkungen gelitten habe. Im Halbjahr habe der Autohersteller 1,16 Mio. Einheiten abgesetzt, ein Plus von 24,3%.



Der Laborausrüster Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) erwarte für das erste Halbjahr ein starkes Ergebnis und hebe seine Prognose für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen rechne nun mit einem Wachstum der Erlöse von rund 45% (bisher: 35%) und einer operativen EBITDA-Marge von etwa 34% (bisher: etwa 32%). Für die ersten sechs Monate gehe Sartorius von einem Umsatzwachstum in konstanten Wechselkursen von rund 60% und einer operativen EBITDA-Marge von etwas über 34% aus.



SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) habe den Umsatz im ersten Halbjahr um 14,9% auf 534 Mio. EUR steigern können, wobei sich das Wachstum in Q2 verlangsamt habe. Für das zweite Halbjahr gebe sich das Unternehmen vorsichtig: Ein aktuell angespannter Arbeitsmarkt und der Umzug an einen neuen Standort würden für eine vorübergehend reduzierte Logistikkapazität sorgen, habe es geheißen. Die bisherige Prognose für das lfd. Geschäftsjahr mit einem Wachstum von ca. 20% und einer ber. EBITDA-Marge von 2,3 bis 2,8% stelle daher eine Herausforderung dar. Ob die Prognose angepasst werden müsse, hänge von der Entwicklung der nächsten Wochen ab, habe es geheißen.



Nach einem positiven Start habe der Euro im Verlauf nachgegeben und sei dabei durch die schwachen deutschen Wirtschaftsdaten belastet worden.



Nach neuen Mehrjahreshochs seien die Ölpreise am Nachmittag unter Druck geraten. Hintergrund sei die Unsicherheit nach den abgebrochenen OPEC+-Gesprächen gewesen. Gold habe die Marke von 1.800 USD übertreffen und damit den seit drei Wochen existierenden Seitwärtstrend verlassen können. (07.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Berichtstag uneinheitlich entwickelt, so die Analysten der Nord LB.Während der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -0,96%) unter den schwachen deutschen Konjunkturdaten gelitten habe, habe sich der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327, +0,98%) verbessern können. Der MDAX sei um +0,03% gestiegen.Auch an der Wall Street hätten die Indices uneinheitlich tendiert. Standardwerte hätten unter dem Eindruck sich abschwächender Konjunkturdaten nachgegeben, für Tech-Werte sei es leicht bergauf gegangen.