Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,185 EUR +2,26% (14.07.2020, 16:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,145 EUR +0,23% (14.07.2020, 16:17)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der chinesische Technologiekonzern Huawei solle nun endgültig nicht am Ausbau des superschnellen 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien beteiligt werden. Das habe das zuständige Ministerium am Dienstag im in London bekannt gegeben. Die definitive Absage an den Netzausrüster aus Fernost komme aufgrund den hohen Sicherheitsbedenken. Gleichzeitig erhöht sich damit der Druck auf die Deutsche Telekom AG, haben doch die Bonner bislang - statt eines Rückbaus- die Zusammenarbeit mit den Chinesen aufrechterhalten, teilweise gar intensiviert, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär".Der Kauf von Huawei-Komponenten für Netzwerkanbieter in Großbritannien solle demnach von Ende dieses Jahres an verboten sein. Bereits verbaute Teile sollten bis 2027 entfernt werden, so Dowden. Noch Anfang des Jahres habe die Regierung von Premierminister Boris Johnson eine Beteiligung Huaweis zumindest teilweise erlaubt. Erwartet werde, dass der Ausbau des 5G-Netzes in Großbritannien durch die Kehrtwende nun um Jahre zurückgeworfen werde.Grund für das Verbot sei nach Angaben der Regierung neben Sicherheitsbedenken auch die Folgen der kürzlich verhängten US-Sanktionen gegen Huawei. Die Britische Regierung wolle das Verhältnis zu Washington nicht in Gefahr bringen, möchte sie doch mit der US-Administration ein lukratives Handelsabkommen abschließen.Auf den DAX-Konzern könnte neben der wirtschaftlichen Seite ein neuer politischer Druck zukommen. Bislang seien Berliner Regierungskreise uneins darüber gewesen, wie weit man die Zusammenarbeit bei dem sensiblen 5G-Ausbau mittels Huawei-Technologie erlauben sollte. Während Wirtschaftsminister Peter Altmaier zuletzt Huawei nicht kategorisch ausgeschlossen habe, dränge die SPD-Fraktion auf einen Verzicht. Es sollten Anbieter aus Ländern ohne rechtsstaatliche Kontrollen wegen der Sicherheit ausgeschlossen werden, so die Partei.Die Deutsche Telekom-Aktie verbleibt auf der Kaufliste, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: