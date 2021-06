XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom im Aufwärtstrend - ChartanalyseSehr spannend geht es momentan in der Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im gestrigen Handel habe diese erneut den Widerstandsbereich bei 17,36 EUR touchiert. Seit Ende März komme es hier immer wieder zu kurzfristigen Verkäufen und auch gestern sei der Kurs zunächst nach unten abgeprallt. Damit sei ein neues bullisches Signal innerhalb der mittelfristigen Aufwärtsbewegung zunächst noch ausgeblieben. Per Tagesschlusskurs habe die Aktie gestern aber immerhin 0,41% auf 17,246 EUR zulegen können.AusblickMit dem laufenden Aufwärtstrend im Rücken könnten in den nächsten Tagen bzw. Wochen neue Hochs in der Telekom-Aktie folgen. Die nächsten Ziele auf der Oberseite lägen bei 17,65 EUR und später im Bereich von 18,15 EUR, wo man jeweils auf potenzielle Widerstände treffe. Um eine Kaufwelle in diese Richtung anzustoßen, wäre es wichtig, den Widerstand bei 17,36 EUR per Stundenschluss zu überschreiten. Chancen dafür bestünden auch heute. Das Risiko nehme jedoch unterhalb von 17,10 EUR bzw. unter dem letzten Zwischentief bei 16,95 EUR zu. Bei bärischen Ausbrüchen unter diese Marken könnte der Kurs zunächst weiter in Richtung 16,50 EUR fallen. (Analyse vom 03.06.2021)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,226 EUR -0,07% (03.06.2021, 13:59)