Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. (11.01.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) unverändert zu kaufen.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) habe gemäß vorläufigen Umsatzzahlen für das Jahr 2021 die Rekordwerte bei Objektumsatz und Netto-Courtageeinnahmen des Vorjahres deutlich übertroffen.Folglich seien die Objektumsätze um 23,9% auf 176,87 Mio. Euro (VJ: 142,75 Mio. Euro) sowie die Netto-Courtageeinnahmen um 14,2% auf rund 14,50 Mio. Euro (VJ: 12,70 Mio. Euro) angestiegen. Die neuen Rekordergebnisse für die Deutsche Grundstückauktionen seien auch gleich bedeutend damit, dass mittlerweile zum achten Mal in Folge die Umsatzschwelle von mehr als 100 Mio. Euro in einem Geschäftsjahr überschritten worden sei.Zum erfolgreichsten Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte hätten, neben der Deutschen Grundstücksauktionen AG, auch die weiteren fünf Tochtergesellschaften einen erheblichen Beitrag geleistet. Hier seien insbesondere die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG sowie Plettner & Brecht Immobilien GmbH zu nennen, die mit eine überdurchschnittlichen Umsatzwachstum in Höhe von 97,0% bzw. 88,0% dazu beigetragen hätten.Die Analysten der GBC AG hätten die vorläufigen Zahlen in ihr DCF-Modell aufgenommen, daraus resultiere jedoch nur eine minimale Kurszielanpassung.Angesichts der zu vernachlässigen Kurszieländerung bestätigen Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel in Höhe von 29,50 Euro je Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie und vergeben weiterhin das Rating "kaufen". Nach Vorlage des Geschäftsberichts 2021 würden die Analysten der GBC AG eine umfassende Anpassung ihres DCF-Modells vornehmen. (Analyse vom 11.01.2022)