Insgesamt ergibt sich daraus eine sichtbare Anhebung des Kursziels auf 29,25 Euro (bisher: 24,30 Euro) und Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben damit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 06.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

23,40 EUR -3,31% (06.07.2021, 14:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

23,60 EUR +1,72% (06.07.2021, 14:54)



ISIN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DE0005533400



WKN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

553340



Ticker-Symbol Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (06.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG(kurz: DGA) habe nach dem besten ersten Quartal der Unternehmensgeschichte im zweiten Quartal 2021 den positiven Trend fortsetzen können. Im zweiten Quartal 2021 habe die DGA den höchsten Quartals-Objektumsatz in der über 35-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt. Der Objektumsatz habe sich um 75,7% auf die Rekordsumme von 48,33 Mio. Euro (VJ: 27,50 Mio. Euro) und die Netto-Courtage um 65,1% auf 4,26 Mio. Euro (VJ:2,58 Mio. Euro) erhöht. Folglich sei eine Courtage-Marge von 8,8% (VJ: 9,4%) erzielt worden.Auf den Sommer-Auktionen im Zeitraum zwischen April und Juni seien von der DGA und deren Tochtergesellschaften insgesamt 374 Objekte (VJ: 363 Objekte) erfolgreich verkauft worden, was bedeute, dass sich der durchschnittliche Umsatz je Objekt ebenfalls deutlich um 70,6% von 0,08 Mio. Euro auf 0,13 Mio. Euro erhöht habe. Der weiter steigende Objektumsatz zeige, dass sich das Interesse der Investoren an Immobilien weiterhin auf einem hohen Niveau bewege.Zu der weiteren anhaltenden positiven Unternehmensentwicklung hätten, neben der Deutschen Grundstücksauktionen AG, auch die Tochtergesellschaften beigetragen. Die Muttergesellschaft DGA habe im abgelaufenen zweiten Quartal 2021 den Objektumsatz um 99,0% auf 19,44 Mio. Euro steigern können. Des Weiteren hätten die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG mit 4,86 Mio. Euro (+132,5%), die Sächsische Grundstücksauktionen AG mit 7,52 Mio. Euro (+46,4%) und die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG mit 8,90 Mio. Euro (+279,9%) zu dem Rekordobjektumsatz beigetragen. Lediglich die Plettner & Brecht Immobilien GmbH und die Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH hätten einen leichten Rückgang des Objektumsatzes verzeichnet.Damit habe die Deutsche Grundstücksauktionen auch auf Sicht der ersten sechs Monate 2021 beim Objektumsatz und bei der bereinigten Netto-Courtage jeweils neue Rekordwerte erzielt. Gegenüber dem Vorjahr habe sich der Objektumsatz um 44,3% auf 86,30 Mio. Euro sowie die bereinigte Netto-Courtage um 31,1% auf 7,55 Mio. Euro gesteigert.Auf Basis der weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und der stabilen Marktparameter hätten die Analysten ihre Prognose für die Jahre 2021, 2022 und 2023 teilweise deutlich erhöht. Zumal die Zielwerte des Unternehmens für das Jahr 2021 aus ihrer Sicht als relativ konservativ einzustufen seien. Folglich würden die Analysten eine Netto-Courtage in Höhe von 13,50 Mio. Euro (2021e), 13,95 Mio. Euro (2022e) bzw. 14,40 Mio. Euro (2023e) und einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,07 Mio. Euro (2021e), 2,20 Mio. Euro (2022e) bzw. 2,26 Mio. Euro (2023e) erwarten. Bisher hätten sie für 2021 eine Netto-Courtage von 11,80 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,55 Mio. Euro prognostiziert.Angesichts der damit angehobenen Prognosen der konkreten Schätzperiode 2021 bis 2023 liege eine insgesamt höhere Basis für die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells vor. Ebenfalls kurszielsteigernd bewirke sich der modelltechnische Roll-Over-Effekt, im Rahmen dessen sich die Kurszielbasis auf den 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) verschoben habe.