ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (18.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) charttechnisch unter die Lupe.Technikerherz, was willst Du mehr? Diese rhetorische Frage könnten technisch motivierte Investoren derzeit in Bezug auf die Aktie der Deutschen Börse AG aufwerfen. Ein defensiver Handelsansatz, welcher das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit geringen Marktschwankungen - gemessen an der Average True Range (ATR) - kombiniere, habe den Titel zuletzt wieder auf unseren Radarschirm gebracht. Zur Kombination der Faktoren "Momentum" und "Low Volatility" komme aus charttechnischer Sicht die höchste Kursnotiz seit 2020 hinzu. Damit verfestige sich die vorangegangene Bodenbildung. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung seit Juli 2021 damit als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen rund 136 EUR und 153 EUR interpretiert werden. Der Gezeitenwandel werde durch insgesamt drei "Hammer"-ähnliche Umkehrmuster auf Quartalsbasis bzw. durch die synchronen Einstiegssignale seitens des Aroon und des MACD zusätzlich untermauert. Das kalkulatorische Mindestkursziel aus der o. g. Trendwende lasse sich auf rund 170 EUR veranschlagen und ermögliche damit einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch vom Juli 2020. Eine Absicherung auf Basis der alten Hochs bei rund 150 EUR gewährleiste zudem ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:155,20 EUR -0,32% (18.01.2022, 08:29)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:155,70 EUR +1,10% (17.01.2022, 17:35)