Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Der Börsenbetreiber überrasche am Dienstag mit einem neuen Vorstoß in den Kryptomarkt und melde den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Schweizer Crypto Finance AG. Das lizensierte Wertpapierunternehmen biete Handel und Dienstleistungen für mehr als 200 digitale Assets an. Den Aktionären der Deutschen Börse AG gefalle das.Die Deutsche Börse AG baue das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten durch eine Übernahme kräftig aus und erwerbe eine Zwei-Drittel-Mehrheit an der Crypto Finance AG. Das 2017 gegründete Unternehmen biete institutionellen und professionellen Kunden Handel, Verwahrung und Anlage im Bereich digitale Vermögenswerte an. Dazu würden auch Kryptowährungen wie Bitcoin und Co zählen.Das Angebot von Crypto Finance solle künftig über die etablierten Plattformen der Deutschen Börse zugänglich werden. Ziel sei "der Aufbau eines neutralen, transparenten und hoch skalierbaren Digital-Asset-Ökosystems unter europäischer Regulierung", heiße es in einer Pressemitteilung."Digitale Assets werden die Finanzindustrie verändern. Immer mehr etablierte Finanzinstitute wollen in dieser neuen Assetklasse aktiv werden und suchen einen vertrauenswürdigen Partner", so Thomas Book, Vorstand Trading & Clearing der Deutschen Börse AG. "Das Team ist eine ideale strategische Ergänzung und wird uns auf unserem Weg, ein vertrauenswürdiges und vollständig reguliertes Digital-Asset-Ökosystem für institutionelle Investoren in Europa aufzubauen, maßgeblich unterstützen."Am Markt komme der Krypto-Vorstoß der Deutschen Börse AG am Dienstag gut an. Der DAX-Titel lege am Nachmittag rund ein Prozent zu und bleibe damit auf Erholungskurs.Investierte Anleger können bei der Deutsche Börse AG-Aktie dabei bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)