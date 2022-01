Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,378 EUR -0,23% (10.01.2022, 13:00)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,382 EUR +0,13% (10.01.2022, 12:49)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,09 USD +1,81% (07.01.2022, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der europäische Bankensektor gebe auch im neuen Jahr ordentlich Gas. Getrieben von Spekulationen über eine abrupte Zinswende in den USA würden auch auf dem Kontinent die Notierungen aus dem Sektor in die Höhe schießen. Mit dabei sei auch die Deutsche Bank-Aktie, die einen Top-Jahresstart aufs Parkett gelegt habe.Seit Jahreswechsel habe die Deutsche Bank-Aktie rund zwölf Prozent gewinnen können und habe damit klar den DAX geschlagen, der bisher auf der Stelle getreten sei. Damit hätten die Papiere auch besser als die europäischen Peers rentiert, die kumuliert auf rund sechs Prozent gekommen seien. Nach der Commerzbank liege die Deutsche Bank-Aktie im laufenden Jahr damit auf Platz 2 im Sektor.Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie am Freitag von 12,50 auf 13 Euro erhöht und das Votum auf "Sector Perform" belassen. Das Jahr 2021 dürfte für globale Investmentbanken gut zu Ende gegangen sein, habe Analystin Anke Reingen geschrieben. Wegweisend seien nun die Ausblicke. In Europa seien BNP Paribas und UBS ihre Favoriten. Das höhere Kursziel für die Deutsche Bank habe sie mit verbesserten Erträgen im Investmentbanking begründet.Die Analysten-Gemeinde sei - was die Deutsche Bank-Aktie angehe - noch immer gespalten. Lediglich vier der insgesamt 28 Experten würden nun zum Einstieg raten. Dabei habe Andrew Lim von der Société Générale weiterhin mit 16,00 Euro das höchste Kursziel ausgegeben. Hingegen würden acht Analysten nun aussteigen, 16 würden empfehlen, die Aktie zu halten.Engagierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Derzeit verschnaufe der Kurs nach dem starken Anstieg in der letzten Woche.Anleger können daher das gegenwärtige Kursniveau zum Kauf nutzen, so Fabian Strebin. (Analyse vom 10.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)