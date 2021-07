Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Tiefrote Notierungen bei Banktiteln hätten gestern Nachmittag das Bild an der Börse geprägt. Denn es sei ausgehend von der Wall Street zu einem Abverkauf und einer Rotation in Tech-Werte gekommen. Auch die Aktie der Deutschen Bank sei unter die Räder geraten. Investierte Anleger müssten nun genau aufpassen, denn das Chartbild kippe.News habe es von dem Finanzinstitut selbst gestern nicht gegeben, aber die Papiere seien mit allen Zyklikern aus den Depots geschmissen worden. Ein Grund dafür sei der weitere Rückgang der Anleiherenditen in den USA, was signalisiere, dass die Märkte höhere Inflationsraten eingepreist hätten. Wie mehrfach erwähnt, könnte sich das aber als trügerisch erweisen. Denn die Marktteilnehmer würden in fünf Jahren lediglich eine Inflationsrate von rund 2,5 Prozent erwarten. Das sei aufgrund der immer aggressiveren Geldpolitik aber zunehmend unwahrscheinlich.Heute lege die Deutsche Bank-Aktie wieder etwas zu, könne die gestrigen Verluste aber bisher nicht ausgleichen. Hilfreich sei dabei ein positiver Analystenkommentar. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von 9,60 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Im ersten Quartal habe das Kreditgeschäft europäischer Banken positiv überrascht, am Markt sei dies aber schnell der Skepsis gewichen, habe Analyst Jernej Omahen in einer Branchenstudie geschrieben. Der Experte glaube jedoch, dass sich diese Entwicklung auch im zweiten Quartal wieder zeigen werde - und habe daraufhin für die Sektorwerte seine Gewinnschätzungen angehoben.Auch wenn es nach wie vor nur eine Kaufempfehlung für die Aktie gebe, hätten die Analysten ihre Gewinnschätzungen für das laufende und kommende Jahr sukzessive erhöht. Nehme man noch den Rücksetzer seit Juni dazu, ergebe das ein 21er KGV von 11, was somit auf dem Niveau der Peers liege. Das habe vor wenigen Wochen noch anders ausgesehen. Im kommende Jahr solle die Bewertung zudem auf 8 sinken.Investierte bleiben dabei und ziehen einen Stopp bei 8,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Alle anderen sollten an der Seitenlinie bleiben, bis sich eine Richtung beim Kurs herausbilde. (Analyse vom 07.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link