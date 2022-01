XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,26 EUR -0,71% (17.01.2022, 17:36)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Wie alle Autokonzerne im DAX verliere am Montag auch die Daimler-Aktie gegen den allgemeinen Trend. Im Gegenzug könne aber der Kurs der Truck-Tochter zulegen, die sogar einen neuen Rekord in der noch jungen Börsenhistorie aufstelle. Für ein empfohlenes Hebelprodukt sei das eine willkommene Entwicklung.Zum Wochenauftakt habe Daimler Truck mit 35,73 Euro erneut einen Höchststand erreicht. Die seit Mitte Dezember börsennotierte Aktie habe seit ihrer Erstnotiz inzwischen über 27 Prozent an Wert gewonnen.Die Analysten sähen noch kein Ende der Fahnenstange, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. Erst in der Vorwoche habe Analyst Alexander Wahl vom Investmenthaus Stifel eine Kaufempfehlung mit Kursziel 48 Euro ausgesprochen. Das gleiche Niveau würden den Aktien auch die Experten von J.P. Morgan und RBC zutrauen. Stifel-Experte Wahl habe in Anspielung an das Firmengeschäft von einer ganzen "Lastwagenladung voll Potenzial" gesprochen. (Analyse vom 17.01.2022)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:74,20 EUR -0,97% (17.01.2022, 18:36)