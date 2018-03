Zudem wollte das französische Investmenthaus Tikehau Capital Aktien im Volumen von 250 Millionen Euro, was einem Anteil von 3,8 Prozent entspricht, sofern die Franzosen bei der Vergabe der Papiere voll bedacht worden sind, so die Experten von "FONDS professionell". Moreau wolle mit dem kleinen, auf alternative Investments spezialisierten Anbieter ebenfalls Kooperationsmöglichkeiten ausloten. Immerhin habe er selbst den Bereich zum Wachstumsfeld auserkoren, wohl auch angesichts der üppigen Margen, die sich hier erzielen lassen würden.



Doch diese Beziehungen würden auch Potenzial für Spannungen bergen. So rücke mit Hiroshi Ozeki ein Nippon-Life-Vertreter in den Aufsichtsrat. Mit den Japanern würden die Frankfurter aber zugleich eine Vertriebskooperation knüpfen. Anlegerschützer würden dies scharf kritisieren. Denn nach ihren eigenen Investmentstandards würde die DWS einen Kontrolleur ablehnen, der geschäftliche Beziehungen zu einem anderen Unternehmen pflege, laute der Vorwurf. Die Fondsmanager der DWS müssten bei so einer Personalie Alarm schlagen. Das Haus halte sich also nicht an das, was es selbst predige, so die Kritiker.



Doch der Gang aufs Parkett könnte - trotz aller Kniffe der Mutter, ihre Kontrolle zu bewahren - der DWS tatsächlich etwas mehr Freiraum bescheren. Dies habe sich beim Handelsstart in Frankfurt gezeigt: Denn Moreau habe zuerst allein die Glocke geläutet, dann zum zweiten Klingeln seine Finanzchefin Claire Peel hinzugeholt. Deutsche Bank-Chef John Cryan sei hingegen nicht einmal auf dem Parkett in Frankfurt zugegen gewesen.



