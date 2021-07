Börsenplätze DWS-Aktie:



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (28.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht nur die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Auch bei der Fondstochter DWS Group sei es blendend gelaufen. Ein Rekord beim Zufluss von neuen Kundengeldern habe dazu geführt, dass der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr nun angehoben habe. Charttechnisch bleibe es spannend, die Anleger würden die Entwicklung noch nicht honorieren.Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS werde nach einem starken zweiten Quartal beim Blick auf das Gesamtjahr optimistischer. Dank hoher Nettomittelzuflüsse, anziehender Erträge und einer strikten Kostenkontrolle werde beim bereinigten Gewinn vor Steuern jetzt ein signifikanter Anstieg erwartet, wie aus dem am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Quartalsbericht hervorgehe. Bislang sei ein im Wesentlichen unveränderter Wert in Aussicht gestellt worden. Die Erträge sollten 2021 höher ausfallen. Bislang habe der Konzern nur mit einem leicht höheren Ertrag im Gegensatz zu den 2,24 Milliarden Euro bereinigten Umsätzen in 2020 gerechnet.Zudem seien die Nettomittelzuflüsse auf Kurs, 2021 einen Wert von mehr als vier Prozent und damit dem angepeilten mittelfristigen jährlichen Zuwachs zu erreichen, habe das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt. Im zweiten Quartal habe der Fondsverwalter knapp 20 Milliarden Euro an neuem Anlagegeld einsammeln können. Das sei deutlich mehr als die von Experten erwarteten 6,41 Milliarden Euro gewesen. Damit sei das verwaltete Vermögen um 4,8 Prozent auf 859 Milliarden Euro und damit ebenfalls stärker als der vom Konsens prognostizierte Wert gestiegen.Positiv werde auch die Kostenkontrolle des Konzerns aufgenommen: Die bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation solle im laufenden Jahr in den niedrigen 60ern in Prozent liegen, unter der Voraussetzung "freundlicher Märkte". Im abgeschlossenen Quartal seien bereits 60,6 Prozent erreicht worden, Analysten hätten im Schnitt nur mit 64,6 Prozent gerechnet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link