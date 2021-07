Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die DWS Group habe im zweiten Quartal so viel Gelder eingesammelt wie noch nie. Die Prognose für das laufende Jahr sei erhöht worden und scheinbar gebe es größere Fortschritte beim Thema Übernahmen. Auch bei den Analysten habe der Vermögensverwalter derzeit einen guten Stand. Dennoch schaffe es die Aktie nicht, dass Rekordhoch zu überspringen.Mit etwa 20 Milliarden Euro habe die DWS im abgelaufenen Quartal so viele neue Kundengelder wie noch nie eingesammelt. Das sei auch deutlich mehr als die von Analysten erwarteten rund sieben Milliarden Euro. Der Finanzkonzern profitiere dabei von der Konjunkturerholung und habe die verwalteten Vermögen ebenfalls auf einen neuen Rekord schieben können. Allerdings sei der Konzern mit 859 Milliarden Euro immer noch nicht da, wo das Management hinmöchte.Nach den Q2-Zahlen rechne die DWS - unter der Annahme anhaltend positiver Märkte - im Gesamtjahr nun nicht nur mit höheren Erträgen, sondern auch mit einem deutlich höheren Vorsteuergewinn. Doch das sei noch nicht alles: Schon länger stehe das Thema Übernahmen ganz oben auf der Agenda von CEO Asoka Wöhrmann. Laut verschiedener Medienberichte gehe es bei der NN Investment Partners, einer Tochter der niederländischen Versicherungsgruppe NN Group, nun in die heiße Phase.Demnach solle die DWS neben Goldman Sachs zu den wenigen verbleibenden Bietern gehören. NN Invest verwalte rund 300 Milliarden Euro, ein Kauf könnte die DWS also bei dieser Kennzahl über eine Billion hieven. Der Preis werde auf bis zu 1,50 Milliarden Euro taxiert. Gerade im brummenden ESG-Segment seien die Niederländer gut aufgestellt und würden das Portfolio der DWS positiv ergänzen.Die US-Bank JPMorgan habe das Kursziel nach Quartalszahlen von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Im Rahmen einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells für die Fondsgesellschaft habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2021 und 2022 erhöht, so Analyst Gurjit Kambo.Eine Übernahme könnte der Notierung endlich über das Allzeithoch bei 41,48 Euro helfen. Die Aktie pendle nur noch knapp unter dieser Marke. Falle das Niveau, gäbe es einen neuen Chartimpuls. Wer noch nicht investiert sei, könne diese Konstellation nun nutzen, und kaufen. Die DWS-Aktie besticht durch eine attraktive Dividende und positive Aussichten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)Mit Material von dpa-AFX