Börsenplätze DWS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

33,08 EUR (23.03.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

33,055 EUR (23.03.2018, 18:50)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (23.03.2018/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit einem verwalteten Vermögen von knapp über 700 Mrd. Euro sei die DWS einer der führenden Fondsanbieter in Deutschland. Weltweit liege sie allerdings weit hinter dem Spitzenreiter BlackRock mit rund 5.000 Mrd. Euro oder der Nummer eins in Europa, Amundi, mit fast 1.300 Mrd. Euro. Der Großteil des von der DWS verwalteten Vermögens, über 40%, komme aus Deutschland. Mit rund 28% folge Amerika auf Platz 2. Der Fokus des Unternehmens liege derzeit klar auf klassischen, aktiv gemanagten Anleihen- und Aktienfonds. Obwohl der Bereich mit passiven Produkten, wie beispielsweise ETFs, mit rund 115 Mrd. Euro noch verhältnismäßig klein sei, sei dort derzeit das größte Wachstum zu verzeichnen.Ende 2015 und das ganze Jahr 2016 hindurch habe die DWS massive Mittelabflüsse in Kauf nehmen müssen. Auslöser hierfür sei ein schwieriges Marktumfeld sowie die Unsicherheit bzgl. der Verfassung der Deutschen Bank gewesen. Insgesamt seien in diesem Zeitraum fast 50 Mrd. Euro abgezogen worden. Im vergangenen Jahr habe sich die Lage wieder stabilisiert und die Fondsgesellschaft habe rund 16 Mrd. Euro einsammeln können, was einen Zuwachs der Nettozinserträge und zinsunabhängigen Erträge zur Folge gehabt habe. 2017 habe die DWS somit einen Anstieg des Ergebnisses vor Steuern um 21% auf 783 Mio. Euro verbucht. Deutlich größer sei mit einem Plus von rund 40% gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum der Jahresüberschuss mit 634 Millionen Euro ausgefallen. In Zukunft sollten zwischen 65% und 75% des Gewinns als Dividende ausgeschüttet werden.Die Geschäftsentwicklung der DWS sei zu einem großen Teil von der Entwicklung der Finanzmärkte abhängig. Zwar hätten im Januar laut dem Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) Publikumsfonds Mittelzuflüsse verzeichnen können, ob dies allerdings in den beiden folgenden Monaten aufgrund der jüngsten Börsenturbulenzen ebenfalls der Fall gewesen sei, sei fraglich. Ferner belaste das wachsende Interesse an passiven Investmentprodukten das Ergebnis der DWS, da diese niedrigere Gebühren als aktiv gemanagte Fonds hätten.Der Ausgabepreis der DWS-Aktien habe mit 32,50 Euro knapp unter der Mitte der ursprünglichen Preisspanne von 30 bis 36 Euro gelegen. Die Marktkapitalisierung der DWS belaufe sich somit auf 6,5 Mrd. Euro. Der Emissionserlös liege bei 1,4 Mrd. Euro. Die Deutsche Bank habe zu Beginn der Zeichnungsperiode auf einen höheren Erlös gehofft und den Wert der DWS auf nahezu 8 Mrd. Euro taxiert. Doch aufgrund des derzeit schwierigen Börsenumfelds entschieden sich alle Beteiligten dafür, auf Nummer sicher zu gehen, so die Analysten der DZ BANK zur DWS-Aktie. (Analyse vom 23.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link