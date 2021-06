Aus den USA gebe es ebenfalls keine entscheidenden Impulse - auch an der Wall Street habe sich Mittwochnacht auf hohem Niveau knapp unter den Rekordhochs wenig getan. Immerhin stünden in den USA am Nachmittag mit den ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Signale für den wichtigen US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag auf der Agenda.



Bei den Einzelaktien lägen die Aktien von Nordex nach einem schwachen Vortag mit minus sechs Prozent im Fokus. Die Papiere hätten auf Tradegate rund zweieinhalb Prozent gewonnen, nachdem der Hersteller von Windkraftanlagen einen weiteren Auftrag aus Spanien ergattert habe.



Zudem wolle sich der Chemiekonzern BASF offenbar von seiner Beteiligung am Spezialchemieunternehmen Solenis trennen - oder diese zumindest reduzieren, wie Bloomberg berichtet habe. Dabei sei ein Börsengang oder ein Verkauf möglich. Es werde eine Bewertung von fünf Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden angestrebt. Im vorbörslichen Handel seien die BASF-Aktien um 0,3 Prozent zum Xetra-Schluss vorangekommen.



Bei der anstehenden Index-Überprüfung an diesem Donnerstag dürfte im DAX ebenfalls alles beim Alten bleiben. Der erst kürzlich für den IT-Leasingspezialisten GRENKE in den Nebenwerte-Index SDAX aufgenommene Autohändler Auto1 könne sich laut Index-Experten hingegen voraussichtlich auf einen Platz im MDAX freuen. Die Vodafone-Funkmastentochter Vantage Towers dürfte in den SDAX aufgenommen werden. Über etwaige Änderungen werde die Deutsche Börse an diesem Donnerstag nach Handelsschluss informieren. In Kraft würden sie ab Montag (21. Juni) treten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach Erreichen eines neuen Rekordhochs am Dienstag bei 15.687 Punkten und einem direkt anschließenden Abverkauf fiel der DAX zur Wochenmitte wieder unter die Marke von 15.600 Punkten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Dort dürfte der deutsche Leitindex auch bleiben - zumindest am Donnerstagvormittag.Denn im Feiertagshandel dürfte der DAX ohne große Veränderung starten, da kursbewegende Meldungen am heutigen Fronleichnam rar gesät seien. Vor Handelseröffnung notiere der X-DAX nur mit 0,05 Prozent im Plus und damit auf 15.599 Punkten.