Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die Stagnationskerzen der letzten drei Tagen nur gering nach unten verarbeitet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX-Trend bei 15.500 sei nie in Gefahr gekommen.



Der DAX befinde sich nach wie vor im Aufwärtstrend. Das bleibe so, solange der DAX nicht per Tagesschluss unter 15.500 falle. Der 2. große Verfallstermin für Derivate sei heute, Höhepunkt 13 Uhr. Das könne einige Einflüsse auf den DAX haben. Die DAX-Warnkerzen würden nur nach Tagesschlusskursen über 15.803 aufgehoben. Bulle: Der DAX habe die Möglichkeit, auf neue Jahreshochs 15.803+x) zu steigen, solange er per Stundenschluss 15.668 behaupte (FDAX EMA200/h1). Oberhalb von 15.803 (Allzeithoch) könnte der DAX heute sogar Ziele bei 15.850/15.873 (Keilbegrenzung/ DAX Pivot R3) ansteuern und das große 161% Extension Ziel der vormaligen 20-tägigen Flagge von April/Mai bei 15.941 abarbeiten. (18.06.2021/ac/a/m)



