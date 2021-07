Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Um eine halbwegs zuverlässige Prognose für die kommenden Monate abgeben zu können, werfen wir einen Blick auf den Langfristchart auf Quartalsbasis, so Christian Henke, Senior Analyst bei IG, im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).In Deutschland hätten die Sommerferien begonnen. Dies sei auch die Zeit, in der die Anleger hierzulande in den wohl verdienten Urlaub reisen würden. Das Handelsvolumen an der Frankfurter Präsenzbörse sei in kommenden drei Monaten traditionell eher gering. Die Saisonalität signalisiere eine Sommerflaute. Diese beginne so richtig Ende Juli and dauere statistisch betrachtet bis Anfang Oktober. Anschließend habe der DAX in den vergangenen dreißig Jahren die Herbstrallye gestartet, die dann in die sehr beliebte Jahresendrallye übergehe. Allerdings müsse an dieser Stelle erwähnt werden, das saisonale Muster auch ausbleiben könnten, wie uns das vergangene Jahr gezeigt habe.Trotz aller Bedenken hinsichtlich eines möglichen baldigen Endes der ultralockeren Geldpolitik zeige sich der DAX im übergeordneten Chartbild von seiner Schokoladenseite. Kurzfristig scheine die Luft erst einmal raus zu sein. Auch wegen der bevorstehenden saisonalen Schwächephase im Sommer. Mittel- bis Langfristig sei der Aufwärtstrend weiterhin intakt. (29.07.2021/ac/a/m)