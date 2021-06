Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Grundsätzlich positiv hervorzuheben ist, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt in der Lage war, sich auf hohem Niveau zu etablieren, so die Analysten der Helaba.Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) habe bekannt gegeben, dass in allen europäischen Werken aufgrund des Chipmangels Kurzarbeit beschlossen worden sei. Auch Inflationssorgen würden aktuell bleiben. Henkel habe bekannt gegeben, dass die steigenden Materialkosten an die Verbraucher weiterreicht würden. Häufig könnten an den letzten Handelstagen des Monats am Aktienmarkt steigende Kurse beobachtet werden. Stichwort: "Window dressing". Dieser Effekt scheine aktuell auszubleiben, insofern sei zu befürchten, dass dem DAX ein ausgiebiges Sommerloch bevorstehe.Beim deutschen Leitindex setze sich der Kampf um die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie (15.612) fort. Auch wenn das Ergebnis noch nicht endgültig feststehe, könne dennoch konstatiert werden, dass die Schwungkraft offenbar nicht ausreiche, um diese deutlich zu überwinden. Hinzu komme, dass eine ganze Reihe von Indikatoren Schwächesignale senden und die Handelsumsätze seit geraumer Zeit unterdurchschnittlich ausfallen würden. Ein ausreichend tragfähiges Chance-Risikoprofil zu definieren, falle angesichts dessen schwer. Unterstützungen seien bei 15.556, 15.470 und 15.458 Zählern zu finden. Entscheidend für den weiteren Verlauf werde jedoch sein, ob die bei 15.406 Punkten verlaufende 55-Tagelinie verteidigt werden könne. (29.06.2021/ac/a/m)