Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte gestern alle unteren Ziele, also 12.160, 12.120 sowie 12.070 und 12.015 erreicht und endete bei 12.100, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickHeute gehe es per Tagesschluss um die runde 12.000. Zunächst beginne der DAX wahrscheinlich unter 12.000 und falle bis ca. 11.885/11.865. Von 11.885/11.865 bestünden Anstiegschancen bis 12.000 oder 12.100/12.130. 12.160/12.185 von unten nach oben zu kreuzen, werde heute hingegen schwer. Gelinge es dennoch, so wäre das ein 1. Hinweis für eine Trendwende. Die eigentliche Trendwende würde erst über 12.350 nachgewiesen werden. Unter 11.850/11.840 wäre das vorbörsliche Jahrestief vom 5. März bei 11.725 das Ziel. (23.03.2018/ac/a/m)