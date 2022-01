Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weitere Gewinnmitnahmen hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Aktienbarometer habe somit dem jüngsten "swing high" und dem Abprall am bisherigen Rekordlevel (16.290 Punkte) Tribut gezollt. Damit habe der DAX die Kursgewinne vom Jahresbeginn bereits fast wieder aufgezehrt. Auf Wochenbasis entstehe aufgrund dieser Entwicklung ein sog. "shooting star", so dass in der zweiten Handelswoche die Bastion aus der Nackenlinie des zuletzt diskutierten Doppelbodens (15.834 Punkte) und der 61,8%-Korrektur der Novemberdelle (15.803 Punkte) in den Mittelpunkt rücken dürfte. Inzwischen hätten die internationalen Aktienmärkte die ersten fünf Handelstage des neuen Jahres absolviert. In der Vergangenheit habe die Tendenz der fünf Tage den weiteren Jahresverlauf oftmals richtig antizipiert. Vor allem in den USA falle die Bilanz mit -4,4% (NASDAQ Composite, ISIN: XC0009694271 WKN: 969427) und -1,9% (S&P 500, ISIN: US78378X1072 WKN: A0AET0) ernüchternd aus. Dass der DAX ein schmales Kursplus von 0,4% habe retten können, könne deshalb fast schon als Erfolg verbucht werden. Interessant sei die unterschiedliche "Signalgebung" zwischen dem S&P 500 und dem DAX: In der Historie seit 1988 sei diese Zerrissenheit insgesamt in sieben Jahren aufgetreten. In sechs dieser sieben Fälle sei der schwächere Markt der ersten fünf Tage auch der schwächere Markt auf Gesamtjahressicht gewesen. (10.01.2022/ac/a/m)

