Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus dem Schließen der Kurslücke vom Wochenauftakt konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern weiter Kapital schlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die deutschen Standardwerte hätten dabei das von uns ins Feld geführte Erholungsziel in Form der 38-Tage-Linie (akt. bei 15.744 Punkten) und den Hochpunkten von Mitte September bei rund 15.750 Punkten fast erreicht. Das Hoch vom vergangenen Freitag (15.792 Punkten) markiere in diesem Zusammenhang den Auftakt zu einer weiteren Kurslücke - konkret dem verbliebenen Abwärtsgap von Anfang September (obere Kante bei 15.827 Punkten). Doch die Kombination aus dem Freitagshoch und der beschriebenen Kurslücke besitze noch eine weitergehende charttechnische Bedeutung: Werde die Marke von 15.800 Punkten übersprungen, dann wäre der "Blitzeinbruch" der letzten Tage als "V-förmige"-Umkehr zu interpretieren. Die Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes lasse im Erfolgsfall sogar auf ein neues Allzeithoch jenseits von 16.030 Punkten schließen. Unter Risikogesichtspunkten biete das gestrige Aufwärtsgap bei 15.594/15.508 Punkten eine erste Absicherungsoption. Von strategischer Bedeutung sei dagegen der Rückzugsbereich aus den jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 15.049/15.019 Punkten und der 200-Tage-Linie (akt. bei 14.944 Punkten). (24.09.2021/ac/a/m)

