Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) tritt aktuell ein wenig auf der Stelle und pendelt dabei um die Marke von 15.700 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Entsprechend habe das Aktienbarometer an den letzten beiden Handelstagen das neue Allzeithoch vom Wochenbeginn bei 15.803 Punkten nicht weiter ausbauen können. Erneut sei die Hoch-Tief-Spanne mit lediglich 85 Punkten unterdurchschnittlich ausgefallen. Aufgrund der Vorgaben erwarte man heute einen etwas schwächeren Start in den Handel. Übergeordnet würden sich die Bullen dennoch weiterhin in der besseren Ausgangslage befinden. Das gelte solange der DAX die in der vergangenen Woche erfolgreich zurückgetestete Begrenzung der alten Schiebezone bei 15.500 Punkten nicht unterschreite. Apropos Tradingrange der letzten Wochen: Rein rechnerisch verspreche der "bullishe" Ausbruch sogar ein hinreichendes Anschlusspotenzial für den Sprung über den nächsten "Tausender". Zum Abschluss noch ein Blick auf die wöchentliche Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Die hohe Neutralitätsquote unter den US-Privatanlegern der letzten Wochen sei etwas reduziert worden. Die Aktienquote verharre mit 70,48% aber auf einem historisch hohen Niveau. (17.06.2021/ac/a/m)

