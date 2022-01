Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Start in die zweite Handelswoche des Jahres ist beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) missglückt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine deutliche Ausdehnung der Gewinnmitnahmen der letzten beiden Handelstage habe letztlich den erwarteten Stresstest der Bastion aus der Nackenlinie des zuletzt diskutierten Doppelbodens (15.834 Punkte) und der 61,8%-Korrektur der Novemberdelle (15.803 Punkte) gebracht. Da die amerikanischen Standardwerte (S&P 500, ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nach einem äußerst schwierigen Jahresstart gestern aber ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet hätten, wollten die Analysten die beschriebene Rückzugszone noch nicht vollends aufgeben. Zu dieser Einschätzung trage nicht zuletzt die 38-Tage-Linie (akt. bei 15.735 Punkten) der deutschen "blue chips" bei, die gestern fast punktgenau bestätigt worden sei. Nur knapp darunter stecke das längerfristige Pendant der letzten 200 Tage (akt. bei 15.578 Punkten) eine weitere massive Rückzugslinie ab. Unter strategischen Gesichtspunkten vollziehe sich die Kursentwicklung der letzten Monate ohnehin in einer breitgefassten Schiebezone zwischen gut 15.000 Punkten auf der Unter- und knapp 16.290 Punkten auf der Oberseite. Eine übergeordnete Weichenstellung sei also gegenwärtig ein gutes Stück entfernt. (11.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >