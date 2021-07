Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ist das jetzt die berühmte Sommerflaute? Am gestrigen Mittwoch pendelte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um lediglich 73 Punkte hin und her, das sind auf dem aktuellen Kursniveau weniger als 0,5 Prozent vom Tageshoch (tiefer als am Dienstag) zum Tagestief (höher als am Dienstag), wodurch es also auch zu einem sogenannten Inside-Day kam, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Kein Wunder, dass keine größeren Signale zu vermelden gewesen seien, wobei es eine Ausnahme gebe, und zwar beim MACD-Indikator auf Stundenbasis, der ins Positive gewechselt und damit die in diesem Zeithorizont ohnehin vorherrschende gute Tendenz untermauert habe. Ins Negative würde sich dies wenden, wenn die Unterstützung um 15.420/15.430 Punkte durchbrochen werden würde. Dort liege nicht nur das Ein-Wochen-Tief vom Dienstag, sondern auch ein durch die Tagestiefs vom 19. und 20. Juli konstruierter Aufwärtstrend verlaufe auf dem Niveau. Positive Signale, die sich aus dem Chart heraus ergeben würden, würden dagegen weiter auf sich warten lassen. Der 200-StundenDurchschnitt verlaufe noch immer um 15.570 Punkte und habe noch nicht nachhaltig überwunden werden können. Gelinge das, würden bedeutende Widerstände am Ein-Wochen-Hoch bei 15.645 Zählern und letztlich natürlich am Allzeithoch bei 15.810 Punkten warten. (29.07.2021/ac/a/m)

