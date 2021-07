Ausblick: Der Index befinde sich weiterhin klar im Aufwärtstrend und habe die lange Seitwärtsbewegung am Vortag nach oben verlassen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter beibehalten und den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach oben durchbrechen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die runde Marke von 16.000 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart wieder nach unten ab und schaffe wie bereits in den Vormonaten erneut keinen Ausbruch nach oben. Das erste Anlaufziel der Bären wäre in diesem Fall der alte Widerstand im Bereich von 15.700 Punkten, der nun zur Unterstützung gedreht sei. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf im DAX bis in den Bereich von 15.600 Punkten leicht unter den 10er EMA zu rechnen. Gehe es noch weiter tiefer, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart die nächste Anlaufmarke. (13.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag nachhaltig über den Widerstand bei 15.700 Punkten und bis über 15.800 Punkte ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei bei 15.806 Punkten ein neues Allzeithoch markiert worden. Allerdings befinde sich der DAX weiterhin direkt am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart, der den DAX-Bullen in den Vormonaten stets Einhalt geboten habe. Zu beachten sei dabei auch die Lage im US-Index S&P 500, der unter anderem auch als Taktgeber für den DAX gelte und sich ebenfalls an einem langfristigen Widerstand im Wochenchart befinde. Sollte der S&P 500 hier wieder nach unten abrutschen, könnte dies auch für deutlichen Gegenwind auf den DAX sorgen.