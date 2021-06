Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verteidigt die Ausbruchsmarken in Form der alten Hochpunkte bei 15.502/15.538/15.569 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz der zwischenzeitlichen Marktschwankungen sei den deutschen Standardwerten gestern erneut ein Schlusskurs oberhalb der Marke von 15.600 Punkten gelungen. Zur charttechnisch vielversprechenden Ausgangslage würden darüber hinaus die Auflösung der Schiebezone der letzten Wochen zwischen 14.800 und 15.500 Punkten sowie das prozyklische Investmentkaufsignal auf Point & Figure-Basis beitragen. Unter Money Management-Aspekten bestätige das gestrige Tagestief (15.477 Punkte) die Bedeutung der eingangs erwähnten Ausbruchsmarken. Damit biete sich die Marke von 15.477 Punkten als engmaschiger Stopp-Loss an. Noch ein paar Sätze zur aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Unter den amerikanischen Privatanlegern herrsche weiterhin eine hohe Neutralitätsquote (36,2%). Seit einigen Wochen liege der Anteil der Neutralen nun schon deutlich über dem historischen Durchschnitt - in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls. Eine Bürde stelle allerdings der geringe Bären-Anteil dar, der in der laufenden Woche unter 20% gefallen sei. (04.06.2021/ac/a/m)



