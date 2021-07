Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX: Die Bullen konnten intraday kontern - ChartanalyseZunächst sei der DAX schwach in den Handelstag gestartet. Der Index sei in der ersten Handelsstunde deutlicher nach unten gedrückt worden. Dabei sei ein Tagestief bei 15.423 Punkten entstanden. Durch diesen tiefen Rücksetzer sei das Gap vom 22. Juli geschlossen worden. Nach diesem kleinen Ausverkauf hätten die Käufer das Ruder an sich reißen und den Index wieder bis 15.586 Punkte hochziehen können. Die Handelsspanne habe daher über 150 Punkte betragen. Der Schlusskurs habe bei 15.519 Punkten gelegen und somit hätten die Marktteilnehmer den wichtigen EMA50 auf Tagesschlusskursbasis weiter verteidigen können.Ausblick: Der Deutsche Aktienindex habe zwischen 15.500 Punkten und 15.425 Punkten eine massive Unterstützungszone. Werde diese wieder aufgegeben, könnte ein zweiter deutlicher Kursrutsch bevorstehen.Die Long-Szenarien: Solange der Index jedoch diese Zone nicht aufgebe, dürfte ein weiterer Test der alten Widerstandszone bei 15.800 Punkten erfolgen. Ein Ausbruch über diese massive Hürde würde deutliches Aufwärtspotenzial freisetzen. Die Short-Szenarien: Komme in den kommenden Tagen ein Tagesschlusskurs unter 15.400 Punkten zustande, läge ein neues Verkaufssignal vor. In diesem Fall könnte der Index nicht nur auf die 15.100-Punkte-Marke zurückfallen, sondern auch anschließend den EMA200 anlaufen. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verlaufe in den kommenden Tagen bei rund 14.450 Punkten. (28.07.2021/ac/a/m)