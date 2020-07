Sollte der DAX andererseits wieder nachgeben, könnten die Bären die kurzfristige Unterstützung bei 12.650 Punkten oder sogar den Bereich anstreben, der sich unterhalb des Fibonacci-Retracements von 78,6% des Ausverkaufs von Februar bis März befinde. Heute stünden keine wichtigen Makrodaten an, weshalb der Covid-19-Nachrichtenfluss wahrscheinlich im Fokus stehen werde.



Das Wall Street Journal habe berichtet, dass die Münchner Staatsanwaltschaft im Fall Wirecard nicht nur auf Betrug und buchhalterische Verbindungen achte. Nach Angaben der Zeitung würden die Staatsanwälte auch mögliche Geldwäsche-Verbrechen untersuchen, die bis ins Jahr 2010 zurückreichen würden.



Laut einem Bericht des Handelsblattes ersetze Volkswagen Christian Senger, den Chef der Software-Entwicklung. Gründe für die Entscheidung seien die jüngsten Meinungsverschiedenheiten mit dem Unternehmen sowie die Softwareprobleme bei den neuesten Modellen. Volkswagen habe eine Stellungnahme abgelehnt.



Ola Källenius, der Chef von Daimler, habe in der vergangenen Woche gesagt, der deutsche Autobauer müsse angesichts des anhaltenden Einbruchs der Automobilnachfrage tiefere Kostensenkungen vornehmen. Der Personalvorstand von Daimler habe in einem Interview mit der deutschen Nachrichtenagentur bestätigt, dass der Stellenabbau tiefer gehen müsse als die bisher angekündigten 15.000 Stellen. (13.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte steigen am Montagmorgen zusammen mit den US-Futures, so die Experten von XTB.Während immer noch jeden Tag neue Corona-Infektionen in hoher Zahl gemeldet würden, würden die Investoren diese Bedenken herunter spielen, da immer mehr Impfstoffkandidaten in die Phase der Erprobung am Menschen kämen. DAX habe nach dem Wochenende höher eröffnet und sei während der asiatischen Sitzung weiter angestiegen. Der Index habe erneut das jüngste Hoch bei 12.835 Punkten getestet, bevor er wieder nach unten gedreht sei. Der Kurs sei unter die Unterstützungszone bei etwa 12.740 Punkten gefallen, habe sich aber schnell wieder erholt. Der lange untere Schatten der vorherigen Stundenkerze deute darauf hin, dass die Bullen stark seien. Sollte sich der Aufschwung fortsetzen, sei der erste Widerstand, den es zu beobachten gelte, das bereits erwähnte lokale Hoch bei 12.835 Punkten.