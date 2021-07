Börse Frankfurt-Aktienkurs Cryptology Asset Group-Aktie:

9,00 EUR +12,50% (28.07.2021, 12:46)



Tradegate-Aktienkurs Cryptology Asset Group-Aktie:

9,00 EUR -92,80% (28.07.2021, 12:47)



ISIN Cryptology Asset Group-Aktie:

MT0001770107



WKN Cryptology Asset Group-Aktie:

A2JDEW



Ticker-Symbol Cryptology Asset Group-Aktie:

CAP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Cryptology Asset Group-Aktie:

CAGPF



Kurzprofil Cryptology Asset Group plc:



Cryptology (ISIN: MT0001770107, WKN: A2JDEW, Ticker-Symbol: CAP, Nasdaq OTC-Symbol: CAGPF) ist eine führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gegründet von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group, und der Krypto-Legende Mike Novogratz, ist Cryptology die größte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für Blockchain- und Krypto-basierte Geschäftsmodelle in Europa. Zu den bemerkenswerten Portfoliounternehmen gehören der Krypto-Gigant und EOS.IO-Softwarehersteller Block.one, der führende HPC-Anbieter Northern Data, der provisionsfreie Online-Neobroker nextmarkets und die Krypto-Asset-Management-Gruppe Iconic Holding. (28.07.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cryptology Asset Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, raten die Aktie von Cryptology Asset Group plc (ISIN: MT0001770107, WKN: A2JDEW, Ticker-Symbol: CAP, Nasdaq OTC-Symbol: CAGPF) weiterhin zu kaufen.Die Cryptology Asset Group plc (kurz: Cryptology) habe den bereits angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 1:20 zum Stichtag 27. Juli 2021 vollzogen. Der Beschluss zum Aktiensplit sei auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Juli 2021 von den Aktionären beschlossen worden. Somit sei jede Aktie in 20 Aktien gesplittet worden. Durch den vollzogenen Aktiensplit erhöhe sich die Aktienzahl der Cryptology auf 64,00 Mio. Stammaktien.Infolge des Aktiensplit dürfte die Handelbarkeit und der Zugang für Investoren noch einmal deutlich attraktiver werden. Insgesamt werde sich nach Erachtens der Analysten durch diese Maßnahme die Liquidität der Aktie erhöhen und folglich auch die Handelbarkeit der Aktien zunehmen. Zusätzlich strebe die Gesellschaft neben der deutschen Börsennotierung ein internationales Listing an. Zurzeit sei die Aktie der Cryptology an mehreren deutschen Handelsplätzen, wie der Börse Düsseldorf, Gettex und Tradegate gelistet. Ein internationales Listing würde sich zusätzlich positiv auf die Liquidität und die Handelbarkeit der Aktie auswirken.Vor dem Hintergrund des am 27. Juli 2021 durchgeführten Aktiensplit hätten die Analysten ihre NAV-Bewertung der Cryptology aktualisiert. Neben der Berücksichtigung der erhöhten Aktienanzahl sei auch die positive Entwicklung der Kryptowährungen in ihr Bewertungsmodell mit aufgenommen worden. Auf Basis ihrer aktualisierten Fair-NAV-Bewertung hätten die Analysten ein Kursziel je Aktie in Höhe von 18,35 EUR (bisher: 17,92 EUR (adjusted)) ermittelt. Dies entspreche einem Kurspotenzial von mehr als 120%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cryptology Asset Group-Aktie: