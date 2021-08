Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die steigenden Corona-Neufallzahlen in einigen europäischen Staaten und den USA lassen die Befürchtungen erneuter Shutdowns aufkommen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Während Frankreich, Italien und Deutschland zuletzt wieder höhere Inzidenzen vermeldet hätten, gebe Spanien - mit sinkenden Inzidenzwerten trotz Urlaubssaison - Grund zur Hoffnung. Gleichzeitig würden auch in Italien und Frankreich die Impfquoten dynamisch steigen. Spanien habe diesbezüglich sogar Großbritannien überholt und liege oberhalb der Marke von 70 Prozent. In den USA hingegen, wo die Impfquote weiterhin unter 60 Prozent liege, sei der Beginn einer neuen Infektionswelle besonders offensichtlich. US-Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris würden entsprechend intensiv an die US-Amerikaner, appellieren sich impfen zu lassen. Grundsätzlich sei aber davon auszugehen, dass erneut notwendige Lockdowns weit weniger restriktiv ausfallen würden. Einerseits führe die derzeit vorherrschende Delta-Variante des Virus offensichtlich zu weniger schwerwiegenden Krankheitsverläufen.



Andererseits habe sich vor allem das Verarbeitende Gewerbe mittlerweile auf die Produktion unter Corona-Bedingungen eingestellt, erkennbar an dem dynamischen Industrieaufschwung im letzten Winter. Wie eine aktuelle Umfrage des ifo-Instituts zeige, habe die Produktionserwartung der deutschen Industrie dennoch zuletzt abgenommen - wenn auch auf hohem Niveau. Hintergrund seien die seit Monaten bestehenden und sich nur langsam abmildernden Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten in vielen Branchen. Als Folge sei auch die Industrieproduktion im Juni - trotz eines erneuten Anstiegs der Auftragseingänge - sowie der LKW-Fahrleistungsindex für mautpflichtige LKWs auf Bundesautobahnen im Juli leicht gesunken. Die ab August beginnende sukzessive Anhebung der Förderquoten der Staaten der OPEC+ treffe also auf eine kapazitätsbedingt weniger stark zunehmende Industriedynamik und sorge für zuletzt nachgebende Rohölnotierungen. Es sei daher davon auszugehen, dass der für den Preisanstieg der letzten Monate maßgebliche Nachfrageüberhang sich langsam abbaue. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent dürfte die Höchstnotierungen von Anfang Juli vorerst nicht wieder erreichen. Wahrscheinlicher sei eine zunächst anhaltende Konsolidierung nahe der Marke von 70 US-Dollar. (10.08.2021/ac/a/m)





