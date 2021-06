ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (29.06.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Steigendes Dreieck vs. Double Top - AktiennewsDie Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) gibt am Dienstag um 0,18% auf 6,10 Euro nach und nähert sich im Wochen-Chart dem Vorwochentief, das bei 5,976 Euro ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.Sollte das Januar-Hoch (5,952 Euro) respektiert werden, könnte ein neuer Aufwärtsimpuls gestartet werden, um das Vorkrisenniveau (6,830 Euro), an dem im Mai ein Double Top ausgebildet worden sei, erneut zu testen. Ein Ausbruch über die 200-Wochen-Linie würde den Aufwärtstrend, der seit über einem Jahr intakt sei, bestätigen und das langfristige Bild aufhellen. Andererseits wäre der Bereich bei 5,500 Euro die wichtigste Unterstützung: Aufwärtstrendlinie, 50-Wochen-Linie und untere Grenze des Rechtecks (Umfang der größten Korrektur, siehe Chart).Börsenplätze Commerzbank-Aktie:6,142 EUR +0,21% (29.06.2021, 10:35)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,166 EUR +1,13% (29.06.2021, 10:23)