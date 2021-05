Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (08.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Rahmen für den Abbau Tausender Stellen bei der Commerzbank stehe. Management und Arbeitnehmervertreter hätten sich auf die Eckpunkte für Interessenausgleich und Sozialplan im Inland geeinigt, wie das Frankfurter Geldhaus und die Gewerkschaft ver.di am Freitag mitgeteilt hätten. Kleiner Haken: Die Kosten für den Umbau würden nun etwas höher ausfallen als gedacht.Die Commerzbank habe mitgeteilt, sie wolle den Stellenabbau "vor allem über Altersregelungen, wie Altersteilzeit oder Vorruhestand, umsetzen". Nach ver.di-Angaben könnten Beschäftigte bis zum Geburtsjahrgang 1968 acht Jahre lang in Altersteilzeit oder für sieben Jahre in den Vorruhestand gehen. Wer bereit sei, sich innerhalb des Konzerns zu verändern, solle eine "Sprinterprämie" erhalten. Daneben seien auch Abfindungsangebote möglich.Betriebsbedingte Kündigungen seien allerdings nicht gänzlich vom Tisch: In zwei Jahren komme das bis dahin Erreichte auf den Prüfstand. Sollte das Management dann feststellen, "dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen", werde mit den Arbeitnehmergremien im ersten Quartal 2023 über erforderliche weitere Schritte gesprochen: "Dazu gehören kollektive Arbeitszeitverkürzung oder betriebsbedingte Kündigungen als letztes Mittel."In einem nächsten Schritt müssten die Sozialpartner nun aushandeln, wie die Geschäftsbereiche künftig zugeschnitten sein würden. Auch noch nicht ausgemacht sei, welche Standorte dem Sparkurs zum Opfer fallen würden. Der Vorstand wolle das Filialnetz in Deutschland von 790 auf 450 Standorte stutzen.Die Kosten für den bis 2024 angelegten Konzernumbau beziffere das Institut nun auf "etwas mehr als zwei Milliarden Euro". Bislang sei der Vorstand von 1,8 Mrd. Euro ausgegangen. Gut 900 Mio. Euro sei bereits im vergangenen Jahr in der Bilanz berücksichtigt worden. Für das erste Quartal 2021 habe die Commerzbank Anfang April die Bildung von weiteren Rückstellungen i.H.v. rund 470 Mio. Euro angekündigt. Die verbleibenden Aufwendungen für den Personalabbau wolle die Bank im zweiten Quartal dieses Jahres buchen."Der Aktionär" sei nach wie vor positiv für die Commerzbank gestimmt. Die Umbaukosten , die nun höher als gedacht ausfallen würden, sollten allenfalls ein kurzfristiger Belastungsfaktor sein. Immerhin habe CEO Manfred Knof sein Versprechen wahrgemacht und einen Konsens noch vor der Hauptversammlung (18.Mai) vorgestellt. Bereits am 12. Mai veröffentliche die deutsche Großbank ihre Quartalszahlen. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass die Commerzbank den Konsens schlage, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.