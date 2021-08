Offenlegungen



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (11.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Beim diesjährigen Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) habe die Commerzbank ihre Krisentauglichkeit unter Beweis gestellt. Demnach sei die harte Kernkapitalquote im sogenannten adversen Szenario gesunken, welches einen massiven und langen Konjunktureinbruch in Deutschland sowie ein anhaltendes Niedrigzinsumfeld simuliere, von 13,2% auf 8,2%. Insofern verfüge das Institut über einen soliden Kapitalpuffer.Commerzbank sei der Net-Zero Banking Alliance von UNEP FI, der Finanz-Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, beigetreten. Damit verpflichte sich Commerzbank, den CO2-Ausstoß bestmöglich zu reduzieren. Ziel sei eine auf netto null reduzierte CO2-Bilanz des gesamten Kredit- und Investmentportfolios der Bank bis spätestens 2050. Bis spätestens 2025 solle das Volumen von nachhaltigen Finanzprodukten auf EUR 300 Mio. anwachsen, wobei das Firmenkundensegment EUR 200 Mrd. und das Privatkundensegment EUR 100 Mrd. beisteuern sollten. Bei einer Bilanzsumme von aktuell EUR 544 Mrd. sei dies durchaus beachtlich.Die Erträge seien in Q2 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 18% auf EUR 1,86 Mrd. gesunken. Für den Rückgang seien vor allem hohe Einmalbelastungen verantwortlich gewesen. So seien etwa Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von EUR 511 Mio. gebucht oder das Projekt zur Auslagerung der Wertpapierabwicklung gestoppt, was sich in einer Sonderabschreibung in Höhe von EUR 200 Mio. niedergeschlagen habe. Dagegen habe CommerzVentures, der hauseigene Venture-Capital-Fonds einen positiven Beitrag von EUR 100 Mio. geliefert. Bei rückläufigen Risikokosten hätten sich die Provisionserträge im Berichtsquartal äußerst positiv entwickelt, welche im Jahresvergleich um satte 7,6% auf EUR 852 Mio. hätten zulegen können. Trotz erheblicher Sondereffekte habe ein positives operatives Ergebnis in Höhe von EUR 32 Mio. (Q2 2020: EUR 205 Mio.) zu Buche gestanden.Das Risikoergebnis habe mit minus EUR 87 Mio. in Q2 deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen. Auf weiterhin niedrigem Niveau befinde sich mit 0,8% auch die Quote der problembehafteten Kredite (Q1 2021: 0,9%).Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich bei 13,4% stabil gehalten. Damit liege man rund 400 Basispunkte bzw. komfortabel über der regulatorischen Mindestanforderung (MDA-Schwelle) von aktuell 9,4%. In den nächsten Jahren strebe die Bank hier einen Puffer von zumindest 200 bis 250 Basispunkte an.Commerzbank rechne im Gesamtjahr weiterhin mit "leicht höheren" Erträgen als in 2020. Bei Kosten von rund EUR 6,5 Mrd. erwarte das Institut trotz Sondereffekte ein positives operatives Ergebnis. Die Kernkapitalquote (CET1) solle bei "etwa 13%" (zuvor: "über 12%") zu liegen kommen. Beim Risikoergebnis rechne Commerzbank mit einer Belastung von "weniger als EUR 1 Mrd." nach zuvor EUR 0,8 bis 1,2 Mrd.Commerzbank habe im abgelaufenen Quartal erneut erhebliche Sonderbelastungen wegstecken müssen. Neben den Kosten für den Konzernumbau habe hier vor allem die Abschreibungen für den Stopp des seit 2017 laufenden Projekts zur Auslagerung der Wertpapierabwicklung zu Buche geschlagen. Damit wolle Commerzbank einerseits die Komplexität der Transformation verringern und andererseits ein zuletzt dank des günstigen Marktumfelds gut gehendes Geschäft im Haus behalten.Auch dank der neuen technischen Möglichkeiten lasse sich die Eigenabwicklung profitabler gestalten. Positiv hätten dank der freundlichen Finanzmarktentwicklung wiederholt die Provisionserträge hervorgestochen. Im Zuge der kräftigen konjunkturellen Erholung dürfte sich auch die Kreditqualität weiterhin formidabel entwickeln. Aufgrund der Beständigkeit von Konzernumbaumaßnahmen schreibe der Analyst diesem Kostenblock bei Commerzbank allerdings nicht mehr den Charakter von Sondereffekten zu, weshalb er einen gewissen systematischen Bewertungsabschlag für gerechtfertigt halte.Dieser hat sich nach dem jüngsten Kursrückgang aber soweit vergrößert, dass Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, eine Änderung der Empfehlung von "Verkauf" auf "Halten" für gerechtfertigt hält. Das Kursziel von EUR 5,79 (zuvor: EUR 6,27) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell, die Zahlen würden auf Konsensschätzungen basieren. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: