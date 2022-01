Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

58,26 EUR +0,64% (10.01.2022, 14:01)



NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

65,78 USD +1,34% (07.01.2022, 22:10)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (10.01.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Citigroup kennt bei Impfverweigerern kein Pardon - AktiennewsWährend hierzulande noch debattiert wird, greifen in den USA Unternehmen zur Impfpflicht, um Corona zu bekämpfen., so die Experten von "FONDS professionell".Jüngstes Beispiel sei die US-Großbank Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C).Während in Deutschland über eine allgemeine Impflicht aktuell noch kontrovers diskutiert werde, würden in den USA einige Unternehmen das Zepter selbst in die Hand nehmen. Der Internetgigant Google habe bereits vergangenes Jahr seinen ungeimpften Mitarbeitern mit Gehaltskürzungen und sogar dem Rausschmiss gedroht. Auch die amerikanische Großbank Citigroup Inc. mache ernst: "Lassen Sie sich impfen oder Sie werden entlassen", seien künftig die beiden Alternativen für Citigroup-Angestellte, berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg".Bankangestellte, die bis zum 14. Januar nicht geimpft seien, wolle Citigroup zunächst in unbezahlten Urlaub schicken - allerdings ohne Aussicht auf Rückkehr: In einem von "Bloomberg" eingesehenen Schreiben an die Mitarbeiter heiße es, dass ihr letzter Arbeitstag Ende des Monats sein werde. Beschäftigte, die Anspruch auf Bonuszahlungen zum Jahresende haben, müssten eine Vereinbarung unterzeichnen. Darin müssten sie erklären, dass sie keine rechtlichen Schritte gegen das Unternehmen einleiten würden - nur so könnten sie den Bonus einstreichen, heiße es in dem Memo. Eine unternehmensinterne Impflicht gelte auch für künftige Bewerber: "Sie sind herzlich eingeladen, sich in Zukunft für andere Stellen bei Citi zu bewerben, solange Sie die Impfbestimmungen von Citi einhalten", heiße es von Seiten der Bank.Auch andere Banken würden Druck machenBörsenplätze Citigroup-Aktie:XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:58,35 EUR -0,10% (10.01.2022, 12:48)