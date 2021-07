Für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, gebe es dafür eine Erklärung: "Vielen Kursrückgängen ging eine Intervention der chinesischen Regierung voraus. Es traf zwar jedes Mal andere Branchen und Unternehmen, aber deren Kurse brachen ein und zogen den Index nach unten."



Jüngstes Beispiel sei der Beschluss der chinesischen Führung, dass Bildungsanbieter in China künftig keine Gewinne mehr erwirtschaften dürften. Die Aktien der betroffenen Unternehmen hätten bis zu 45% ihres Werts verloren. Schon vorher sei der chinesische Internetgigant Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) in den Fokus der Regierung geraten, erläutere Behring. Tencents dominante Stellung im Musikmarkt sei der chinesischen Führung schon länger ein Dorn im Auge gewesen: "Die oberste Marktaufsichtsbehörde ordnete an, dass Tencent seine exklusiven Musik-Urheberrechte innerhalb von 30 Tagen abgeben muss. Die Folge: Seit Februar hat sich die Aktie fast halbiert."



Die Frage sei nun, welche Branche als nächste an der Reihe sei, zumal es nach Marko Behrings Meinung weniger um regulatorische Gründe ginge: "Das chinesische System funktioniert über die Ausübung absoluter staatlicher Kontrolle. Peking ist daher in Sorge wegen der wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Macht großer Internetkonzerne. Um die zu beschneiden, nimmt die Führung fallende Kurse in Kauf." Eine nachhaltige Trendwende der Abwärtsspirale sei daher auf kurze Sicht nicht zu erwarten.



Als 2015 und 2018 die asiatischen, und hier vor allem die chinesischen Aktienmärkte angefangen hätten zu schwächeln, habe es nicht lange gedauert, bis diese Entwicklung auch in Europa und den USA spürbar geworden sei. Gegenwärtig seien für Behring aber keine Anzeichen von Schwäche zu sehen: "Negative Nachrichten aus Asien werden aktuell völlig ausgeblendet." Das müsse aber keineswegs so bleiben. "Im Schnitt korrigiert der marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) alle 178 Tage um mindestens 5%. Der letzte 5% Rückgang liegt nun schon mehr als 300 Tage zurück", so Behring. Auch wenn sich der Markt gegenwärtig noch stabil gezeigt habe, könne daher auch einmal kurzfristig die Luft dünner werden. Marko Behring meine daher: "Wir stehen weiter langfristig positiv zur Aktie, dennoch stellen wir uns aber auf eine erhöhte Volatilität in den nächsten zwei Monaten ein." (28.07.2021/ac/a/m)







