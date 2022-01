Bereits im Frühjahr 2021 sei über ein IPO des Pharma-Konzerns spekuliert worden. Einschließlich Schulden sei damals die Rede von einer Bewertung zwischen zehn und zwölf Milliarden Euro gewesen.



Noch habe Cheplapharm keinen Wertpapierprospekt veröffentlicht. Auch in welchem Umfang die Eigentümer bestehende Aktien platzieren möchten, sei noch nicht bekannt. Sobald ausreichend Informationen vorliegen, wird "Der Aktionär" eine Bewertung des IPO-Kandidaten vornehmen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2022)



Kurzprofil Cheplapharm:



Cheplapharm ist ein globales Specialty Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, das weltweit in langjährig positionierte Markenprodukte forschender Pharmaunternehmen investiert und diese behutsam und mit viel Erfahrung weiterentwickelt. (17.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schon seit längerem wurde über ein IPO von Cheplapharm spekuliert, am Montag hat der Arzneimittelkonzern seine Pläne nun veröffentlicht, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit den Mitteln aus dem Börsengang, der im ersten Quartal stattfinden solle, wolle das Unternehmen unter anderem einen Teil seines milliardenschweren Schuldenbergs zurückzahlen.Das Familienunternehmen aus Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern betreibe keine eigene Arzneimittel-Forschung, sondern habe sich auf den Erwerb von Produkten spezialisiert, deren Patentschutz ausgelaufen sei. Dafür habe Cheplapharm bislang rund 3,3 Milliarden Euro investiert und 125 Produkte von Konzernen wie AstraZeneca (ISIN GB0009895292/ WKN 886455), Roche (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) und Sanofi (ISIN FR0000120578/ WKN 920657) erworben.Beim Börsengang in Frankfurt wolle Cheplapharm neue Aktien im Wert von 750 Millionen Euro ausgeben. Die frischen Mittel plane das Unternehmen für weitere Zukäufe einzusetzen. Außerdem solle ein Teil der 2,5 Milliarden Euro Schulden getilgt werden.