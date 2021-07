Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

11,72 EUR +7,72% (28.07.2021, 16:17)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

989,00 GBp +6,92% (28.07.2021, 16:02)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (28.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Symbol: CWR) unter die Lupe.Brennstoffzellen-Aktien seien derzeit nicht en vogue. PowerCell, Ballard Power und Co hätten kräftig korrigiert. Positiv von sich Reden mache allerdings in dieser Handelswoche Ceres Power. Mit einem Trading-Update wisse der Brennstoffzellen-Spezialist bei Anlegern und Analysten zu überzeugen.Laut ersten Erhebungen habe Ceres Power den Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 um 90 Prozent auf rund 17 Mio. Britische Pfund (etwa 20 Mio. Euro) gesteigert. Dem Vernehmen nach befinde sich das Unternehmen auf Kurs, die Konsensschätzung für die Erlöse im laufenden Kalenderjahr in Höhe von 31,5 Mio. Pfund (gut 37 Mio. Euro) zu erreichen.Per Ende Juni 2021 hätten sich die Barmittel und kurzfristigen Investitionen auf rund 263 Mio. Pfund (etwa 309 Mio. Euro) belaufen. Die komfortable finanzielle Ausgangslage für Ceres Power sei im März durch eine Kapitalerhöhung, an der Weichai Power und Bosch teilgenommen hätten, geschaffen worden.Das Trading-Update vom Dienstag und die darauffolgenden positiven Analystenstimmen würden den Brennstoffzellen-Titel am Mittwoch kräftig anschieben. Zur Stunde stehe ein Kursplus von 7,7 Prozent auf der Kurstafel.Für mutige Anleger mit Weitblick bleibt die Ceres Power-Aktie aussichtsreich, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 8,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link