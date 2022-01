Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei es nach einigen Anläufen endlich gelungen, die Widerstandszone von 16.000 Punkten zu überwinden. Die Aufwärtsbewegung sei jedoch nach Erreichen des Bereichs von 16.060 Punkten gestoppt worden. Der Index habe sich zurückgezogen, habe aber im oben erwähnten Bereich von 16.000 Punkten Unterstützung gefunden, die zusätzlich durch die lokale Marktgeometrie verstärkt worden sei. Sollte es den Bullen gelingen, dieses Niveau zu verteidigen, könnte als nächstes ein Anstieg in Richtung 16.100 Punkte erfolgen. Die Volatilität an den Aktienmärkten könnte im weiteren Verlauf des Tages mit der Veröffentlichung der US-VPI-Daten (14:30 Uhr) steigen.



Unternehmensnachrichten:



Einem Bericht von Reuters zufolge könnte sich Cerberus Capital Management vollständig aus dem deutschen Bankensektor zurückziehen. Die Investmentgesellschaft habe gestern bekanntgegeben, dass sie ihren Anteil an der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) von 5 auf 3% und an der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 3 auf 2% senke. Es heiße, dass Cerberus 2017 Anteile an beiden Banken gekauft habe, da es mit einer Fusion der beiden Banken gerechnet habe. Da eine Fusion nun jedoch sehr unwahrscheinlich sei, wolle Cerberus die Anteile an beiden Kreditgebern verkaufen.



TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) habe die vorläufigen Ergebnisse für Q4 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen habe ein Umsatzwachstum von 20% im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Die Zahl der Abonnenten habe Ende 2021 627 Tausend erreicht, ein Plus von 7,3% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen rechne für das Gesamtjahr 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 548 Millionen Euro und einem bereinigten EBITDA von 254 bis 257 Millionen Euro. TeamViewer werde die vollständigen Ergebnisse am 2. Februar 2022 veröffentlichen. (12.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Mittwoch höher, so die Experten von XTB.Die nach dem Rückgang vom Montag begonnene Aufwärtsbewegung setze sich mit dem deutschen Leitindex fort, der über 16.000 Punkte steige. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) und der russische RTS (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) seien die am besten abschneidenden europäischen Blue-Chip-Indices, die jeweils um 1,4% zulegen würden. Die westeuropäischen Indices würden 0,4 bis 0,8% höher handeln. Die für den frühen Nachmittag anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA sind das Schlüsselereignis des Tages und könnten zu erhöhter Volatilität an den Märkten führen.