Kurzprofil CStone Pharmaceuticals:



CStone Pharmaceuticals (ISIN: KYG2588M1006, WKN: A2PEFW, Ticker-Symbol: PH4, Nasdaq OTC-Symbol: CSPHF) ist eine in China ansässige Investment-Holding. Über seine Tochtergesellschaften ist CStone hauptsächlich in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten tätig. Zu seinen Hauptprodukten gehören immuno-onkologische Arzneimittel und molekular zielgerichtete Medikamente. CStone führe seine Geschäfte hauptsächlich auf dem heimischen Markt durch. (17.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CStone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Biotech-Unternehmens CStone Pharmaceuticals (ISIN: KYG2588M1006, WKN: A2PEFW, Ticker-Symbol: PH4, Nasdaq OTC-Symbol: CSPHF) unter die Lupe.Exotisch, aber richtig gut: Die CStone-Aktie setze am Donnerstag die dynamische Aufwärtsbewegung fort. An der chinesischen Heimatbörse sei der AKTIONÄR-Hot-Stock um gut 18 Prozent gesprungen und habe bei 17,20 Hongkong-Dollar (1,85 Euro) ein neues Rekordhoch markiert. Offensichtlich wirke ein neuer Deal mit dem Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) noch nach.Denn CStone werde zusammen mit dem Pharma-Riesen, der gleichzeitig auch Großaktionär von CStone sei, die Entwicklung von Lorlatinib zur Behandlung von ROS-1positivem fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) in Großchina vorantreiben.Die bevorstehende zulassungsrelevante klinische Studie werde die weltweit erste zulassungsrelevante Studie mit Lorlatinib bei ROS1-positivem NSCLC sein, heiße es. Dies sei ein weiterer Meilenstein im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und Pfizer, die im vergangenen Jahr vereinbart worden sei.Der Knoten bei der CStone-Aktie sei endgültig geplatzt. In Ausgabe 05/2021 habe DER AKTIONÄR erstmals den Wert in der Rubrik "Hot-Stock der Woche" vorgestellt. Seitdem sei ein Kursplus von rund 70 Prozent angelaufen.Interessierte Anleger sollten bei dem spekulativen Titel nun nicht in die Fahnenstange hineinkaufen. Wer investiert ist, kann einen ersten Teilverkauf überdenken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2021)