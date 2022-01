- 1,6% im Quartalsvergleich (Erwartung: 1,1%)

- 4,0% im Jahresvergleich (Erwartung: 3,6%)



Monatliche Konjunkturdaten für Dezember (im Jahresvergleich):



- Industrieproduktion: 4,3% (Erwartung: 3,6%)

- Einzelhandelsumsätze: 1,7% (Erwartung: 3,7%)

- Anlageinvestitionen: 4,9% (Erwartung: 4,8%)



Die harten Daten könnten als gemischt angesehen werden. Einerseits sei das über den Erwartungen liegende BIP-Wachstum im letzten Quartal des Jahres sicherlich positiv. Andererseits würden die deutlich verfehlten Einzelhandelsumsätze im Dezember Anlass zur Sorge geben. Die Schwäche des Verbrauchers könne mit den neuen Pandemie-Beschränkungen begründet werden, die im letzten Monat des Jahres in dem Land verhängt worden seien. Zu beachten sei auch, dass China mit der Energiekrise zu kämpfen habe, die, wenn sie nicht schnell gelöst werde, Auswirkungen auf die künftige Produktion haben werde. Die heute von der PBOC vorgenommenen Zinssenkungen zeigen würden, dass sich die Behörden des Landes der Probleme bewusst seien, mit denen die Wirtschaft konfrontiert sei. Dies sei die erste Zinssenkung der PBOC seit April 2020 gewesen und der Markt beginne zu erwarten, dass die Zentralbank weitere Senkungen der 1- und 5-Jahres-Leitzinsen vornehmen werde, um die angeschlagene Wirtschaft zu stützen.



Die meisten chinesischen Indices hätten heute zugelegt. Der CHNComp habe jedoch hinterhergehinkt. Ein Blick auf den Chart zeige, dass der Index kürzlich versucht habe, über die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals auszubrechen. Zwar sei dem Kurs der Sprung über diese Hürde gelungen, doch sei der Vormarsch am Widerstand bei 8.700 Punkten gestoppt worden. Der Index habe sich in den Kanal zurückgezogen und sehe einem Test des kurzfristigen Swing-Levels bei 8.340 Punkten entgegen. (17.01.2022/ac/a/m)





