Was ist der CFD Handel?

Dieser Hebel lässt sich in beide Richtungen bewegen. Hat ein Investor den Hebel zu hoch eingesetzt, kann dies in einem Totalverlust enden. Seit dem 1. August 2018 gibt es deshalb Beschränkungen im Hinblick auf den Hebel, der beim CFD Handel zum Einsatz kommt. Bei privaten Tradern ist der Hebel auf maximal 30 : 1 limitiert.



Worauf sollten Anfänger setzen?

Da die CFDs zu den Derivaten gehören, leiten sich ihre Werte von der Entwicklung dieser Basiswerte ab. Ausgenommen von einigen Ausnahmen sind CFD Broker sogenannte Market Maker. Das bedeutet, dass der Broker den Kauf- oder den Verkaufskurs selbst erstellt und die aufgegebene Order nicht einfach an die Börse leitet. Aus diesem Grund ist es für Anfänger erst einmal empfehlenswert, nur auf die Basiswerte zu setzen, die sie wirklich kennen. Einer der bekanntesten in diesem Bereich ist der DAX, aber auch amerikanische und europäische Blue Chips sowie Öl und Gold.



Kapitalerhalt und Minimierung der Risiken

Die starke Hebelwirkung verlangt nach einer Ausrichtung auf den Erhalt des Kapitals. Die Anleger selbst haben demnach unmissverständlichen Einfluss auf die Risiken. Bei den CFDs ist es niemals ratsam, alles auf eine Anlage zu setzen. Die maximale Verlusthöhe sollte immer in Relation zum eigenen Depotvolumen stehen. Nur so lässt sich das Risiko für die eigenen Einsätze begrenzen.



Darüber hinaus gilt es als Anleger auf geringe Kosten für die Transaktionen zu achten. Hier entscheidet der so genannte Spread. Damit ist der Abstand zwischen dem Verkaufskurs und Kaufkurs gemeint. Je höher dieser Spread ausfällt, desto seltener wird ein Basiswert gehandelt. Ein optimaler Spread beim DAX sollte auf nicht mehr als ein bis zwei Punkte kommen. Schlussendlich legt ein Trader mit der Entscheidung für einen zuverlässigen und erfolgreichen Broker eine Basis für einen komplikationsfreien und sicheren CFD Handel. (17.06.2021/ac/a/m)









Zunächst einmal geht es um die CFDs an sich. Es handelt sich um spekulative Finanzinstrumente, die der Gruppe der Derivate zuzuordnen sind. Ihre Werte basieren auf einer Basis, wie Währungen, Aktien oder Indizes. Im Vergleich zur direkten Investition in Aktien wird man bei einem CFD Broker nicht zum Teilhaber an einem Unternehmen. Bei einer positiven Entwicklung profitieren die Investoren von den Dividenden und den Kursen an sich.