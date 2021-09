Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de. (24.09.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) fest.Im dritten Quartal 2021e rechne Becker mit einem Gruppenumsatz von 143,1 Mio. Euro (+5,0% ggü. Vorjahr) sowie mit einem leicht verbesserten EBIT in der Größenordnung von -1,5 (Vj.: -1,7) Mio. Euro. Er erwarte, dass im Rahmen der 9M-Berichterstattung die Finanzziele für 2021e bestätigt würden: Umsatz zwischen 710-770 Mio. Euro; EBIT zwischen 72 bis 84 Mio. Euro. Becker habe sich etwas unterhalb des Konsensus positioniert.Becker habe sein Kursziel für die CEWE-Aktie leicht auf 144,00 Euro je Aktie (+0,7%) erhöht (zuvor: 143,00 Euro). Für das laufende Jahr ergebe sich derzeit ein KGV von 17,0x und dies vergleiche sich mit dem letzten Höchstwert vom Mai mit rund 25x. Als Wettbewerber zumindest im Bereich Kommerzieller Online Druck werde Cimpress Plc (FactSet: CMPR-ASE) aktuell mit einem KGV 21e von 38x bewertet. Vor dem Hintergrund, das CEWE ein solider Wachstumswert sei und seit Jahren mit einem ROCE von nahe 20% ein klar wertsteigerndes Unternehmen sei, sehe Becker die Bewertung als attraktiv an. Auf der Basis seines neuen Kursziels ergebe sich ein KGV 2021e von 19,8x und für 2022e von 18,5x.Der in Vorquartalen positive "stay-at-home"-Effekt im Segment Fotofinishing habe sich in Q2/21 nicht wiederholt. Auch ohne diese Sonderkonjunktur sehe Becker das Unternehmen gut aufgestellt, um weiter profitabel zu wachsen: 1) Weiterhin hohe Innovationskraft im Fotofinishing. 2) Turnaround im Kommerziellen Online Druck spätestens für 2023e erwartet. 3) Weiterhin steigende Dividendenzahlungen erwartet. Die Q3/21e Ergebnisse würden dem Aktienkurs voraussichtlich eher wenig Impulse geben. Im weiteren Jahresverlauf werde dann wieder das bevorstehende Weihnachtsgeschäft in den Fokus rücken. Das laufende Aktienrückkaufprogramm (bis Ende Mai 2022) wirke kursstabilisierend. Die CEWE-Aktie bleibe weiterhin für langfristig orientierte Anleger interessant.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 23.09.2021)(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.Disclosure(s) CEWE Stiftung & Co. KGaA: iii, viBörsenplätze CEWE-Aktie: