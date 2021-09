Angesichts der Umfragewerte würden derzeit drei Koalitionsoptionen in Betracht gezogen:



- SPD-CDU/CSU

- SPD-Grüne-Die Linke

- SPD-Freie Demokraten-Grüne



Die erste Option, auch Große Koalition genannt, sei in Deutschland bereits im Gespräch und die Deutschen hätten gemischte Gefühle dazu - der Rückgang der Unterstützung für CDU/CSU zeige, dass die Menschen in Deutschland einen Wechsel wollen. Alle drei Parteien der zweiten Option (SPD-Grüne-Die Linke) würden höhere Steuern für wohlhabende Haushalte und einen festen Mindestlohn von 12 bis 13 Euro fordern. Diese Gruppe befürworte auch eine Reform der Schuldengrenze, damit diese die öffentlichen Investitionen nicht bremse. Die CDU/CSU und die Freien Demokraten würden dagegen auf Steuererleichterungen für wohlhabende Haushalte setzen und wollten den privaten Sektor durch steuerliche Anreize zu mehr Investitionen bewegen.



Die dritte Option sei wahrscheinlich, aber es gebe einige wesentliche Unterschiede zwischen diesen Parteien - zum Beispiel in Bezug auf die Steuern -, die sie weniger wahrscheinlich machen würden als die beiden vorherigen Optionen.



Auswirkungen auf den Markt



Die Auswirkungen der Bundestagswahl auf den Markt würden voraussichtlich nicht signifikant sein. Eine weitere Amtszeit der SPD-CDU/CSU-Koalition würde auf eine Fortsetzung der derzeitigen Politik hindeuten, und die Auswirkungen wären höchstwahrscheinlich neutral. Eine SPD-Grüne-Die Linke-Koalition könnte die Aussichten für Aktien aufgrund von Steuererhöhungen leicht negativ beeinflussen, während gleichzeitig die Anleiherenditen aufgrund von Änderungen der Schuldengrenze steigen könnten. Die Koalition aus SPD, Freien Demokraten und Grünen werde sich voraussichtlich neutral auf Aktien auswirken.



Zu beachten sei, dass jede Koalition, an der die Grünen beteiligt seien, für umweltfreundliche Unternehmen von Vorteil sein könnte, da sich die Grünen für hohe Investitionen zur Herstellung der Kohlenstoffneutralität der deutschen Wirtschaft entscheiden würden.



Nicht zuletzt sei es sehr wahrscheinlich, dass die deutsche Regierungskoalition eine Dreierkoalition sein werde. Dies sei wahrscheinlich die wichtigste Änderung, da die Abkehr von einer Zweiparteien-Koalition die Wahrscheinlichkeit von Reibereien zwischen den Koalitionspartnern erhöhe und im Falle von Meinungsverschiedenheiten das Risiko eines politischen Stillstands vergrößern könnte.



Technischer Blick auf den DAX



Ein Blick auf den Chart des deutschen Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeige, dass die Erholung am deutschen Aktienmarkt heute eine Pause eingelegt habe. Der Index habe die Widerstandszone, die durch das 61,8%-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung markiert sei, nicht überwinden können und habe einen Pullback gestartet. Die Unterstützung, die durch das 50%-Retracement im Bereich von 15.500 Punkten markiert sei, werde derzeit getestet. Der lange untere Schatten der aktuellen H4-Kerze deute darauf hin, dass sich die Bullen in diesem Bereich aufhalten würden und eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung nicht auszuschließen sei. Sollten die Käufer die Kontrolle zurückgewinnen und den Index über das oben erwähnte 61,8%-Retracement treiben, würden sich die kurzfristigen technischen Aussichten verbessern, da dies auch einen Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie bedeuten würde. (24.09.2021/ac/a/m)







