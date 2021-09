München (www.aktiencheck.de) - Übermorgen wählt Deutschland, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.In Sachen Konjunkturdaten stünden nächste Woche in Deutschland am Dienstag das GfK Konsumklima sowie am Donnerstag der Arbeitsmarktbericht und die vorläufigen Inflationszahlen - beide für September - im Rampenlicht. Am Freitag kämen schließlich, wie auch für Europa und die USA, die finalen Einkaufsmanagerindices für den laufenden Monat hinzu. Im Euroraum würden auf Geldmengenzahlen zum Wochenauftakt am Mittwoch das Wirtschaftsvertrauen für September sowie am Donnerstag der August-Arbeitsmarktbericht folgen, bevor am Freitag Inflationsdaten die Woche beschließen würden.In den USA starte der Datenreigen am Montag mit den Aufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter. Am Dienstag folge das Verbrauchervertrauen im Dezember, am Donnerstag die dritte Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal und am Freitag veröffentliche das "Institute for Supply Management" die Ergebnisse seiner wichtigen Einkaufsmanagerbefragung in der US-Industrie. Auf asiatischer Seite stünden in Japan Industrie- und Einzelhandelszahlen sowie in China mehrere Einkaufsmanagerindices im Mittelpunkt. (24.09.2021/ac/a/m)