Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Dienstag seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei der Kursverlauf aus dem Aufwärtstrend der Vortage herausgerutscht, was jedoch keinen Verkaufsdruck nach sich gezogen habe.



Eine kleine Richtungsentscheidung deute sich an. Sollte Brent den Abwärtstrend der Vorwochen noch überwinden, bei einem Anstieg 75,10 USD, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 77,80 USD möglich. Alternativ drohe bereits unterhalb der 73,90 USD ein weiterer Rückfall bis 72,09 USD. (28.07.2021/ac/a/m)





