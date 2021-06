Paris (www.aktiencheck.de) - An der Oberkante des mittelfristigen Trendkanals kam der Ölpreis auch am Montag nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies habe zuletzt einen massiven Rückfall nach sich gezogen, welcher die Notierungen auch such dem Aufwärtstrend der Vorwochen führe.



Nach dem erfolgten Trendbruch drohe eine ausgedehnte Konsolidierung der Rally der Vorwochen. Weitere Abgaben bis in den Bereich der 71,98 USD seien somit möglich. Spielraum biete sich zunächst bis zur Unterstützung bei 73,39 USD, bevor davon ausgehend eine Gegenbewegung möglich werde. (29.06.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.